На Ямале трое детей получат компенсации из-за нападения бродячих собак

На Ямале трое детей получат компенсацию за нападение на них бродячих собак, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратура.

В марте в селе Аксарка в результате нападения собак трёх детей покусали собаки, пострадавшие вынуждены были лечиться от возможных последствий укусов. Поскольку ловить бездомных животных должна местная администрация, прокуратура в суде потребовала выплатить пострадавшим компенсацию. Каждый из них, согласно вердикту Фемиды, получит по 30 тыс. руб.

Напомним, проблема бродячих собак стоит на Ямале очень остро. Например, однажды бешеное животное покусало 13 человек, а в 2018 г. на Ямале был всплеск нападений бездомных собак на детей. Один из таких случаев даже стал причиной визита следователей в мэрию окружной столицы, в ряде случаев пострадавшие также получали компенсации.