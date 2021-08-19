19 Августа 2021
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Спорт
Светлана Ромашина (2019) | Фото: instagram.com/svetlanaromashina

Синхронистку Ромашину рекомендовали для выдвижения в комиссию спортсменов WADA

Синхронистку Светлану Ромашину рекомендовали для рассмотрения в качестве кандидата в комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Данное решение приняла комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба организации.

Кроме этого, для выдвижения в комиссию спортсменов Европейских олимпийских комитетов (EOК) рекомендован фигурист Джонатан Гурейро. Кандидаты определялись голосованием.

"Хочется грамотно представлять и защищать интересы наших спортсменов. Теперь у меня, надеюсь, появится больше времени для участия в этих процессах", - отметила Ромашина, ставшая в Токио семикратной олимпийской чемпионкой.

Она также сообщила, что в её планы входит продолжение изучения английского языка, а также обучение на курсах дипломатии.

Выборы в комиссии спортсменов пройдут в октябре 2021 года.

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Теги: Светлана Ромашина, WADA, комиссия спортсменов



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