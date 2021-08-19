В Челябинске заведующего кафедрой УралГУФК обвиняют в получении взяток от студентов на 1,7 млн рублей

В Челябинске заведующему одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры предъявлено обвинение в получении взяток на 1,7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2013-2020 гг. обвиняемый получил взятки на сумму более 1,7 млн рублей от студентов за сдачу экзаменов и зачетов без фактической проверки знаний.

В рамках расследования уголовного дела арестованы денежные средства обвиняемого в размере более 2 млн рублей на банковских счетах.