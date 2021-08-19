19 Августа 2021
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Политика За рубежом
(2004) |

Боррель призвал не дать России и Китаю стать спонсорами Афганистана

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане и стать спонсорами Кабула, передает ТАСС.

По его словам, данный вопрос обсуждался на встрече глав МИД Евросоюза.

При этом Боррель призвал государства объединения "говорить со всеми странами", которые имеют влияние на Афганистан, и с самим движением "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ). Представитель ЕС также заявил, что необходимо тесно сотрудничать с США и вырабатывать общую позицию с союзниками.

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз признает победу в войне в Афганистане движения "Талибан" и считает необходимым начать диалог с новыми властями ради предотвращения гуманитарного и миграционного кризиса. Он подчеркнул, что контакты с талибами не означают признания их режима. Евросоюз, по его словам, готов без предварительных условий продолжать предоставлять Афганистану гуманитарную, но не экономическую помощь.

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Теги: жозеп боррель, афганистан, китай, россия



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