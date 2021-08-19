19 Августа 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
(2016) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

Надежда Савченко: Где США, там война

Экс-депутат Рады, ранее осужденная и помилованная в России для обмена, Надежда Савченко заявила, что США в любой момент бросят Украину так же, как Афганистан.

По ее словам, США - это "колонизатор, который будет вас использовать".

"Это тот друг или партнер, который всегда будет вас унижать, обижать, обдирать и при этом говорить, что вы должны быть ему благодарны за благо. Вы поймите одну вещь: всюду, куда США направляет свою помощь, там везде начинается война", - сказала она на телевидении.

Савченко призвала уходить из-под влияния США и ЕС и самостоятельно бороться за свои интересы.

В прошлом году она заявила, что президент Владимир Зеленский окончательно потерял доверие.

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Теги: Украина, надежда савченко, США



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