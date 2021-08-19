Пропавшую в конце июня девятилетнюю девочку из Тюмени могли убить несколько дней назад

Пропавшую в Тюмени девятилетнюю девочку, тело которой было найдено сегодня в двух километрах от ее дома, в районе Лесобазы, могли убить три-четыре дня назад. Об этом сообщает "РБК Тюмень" со ссылкой на свой источник, близкий к правоохранительным органам.

Такое предположение сделано на основе визуального осмотра тела.

"Труп еще не разложился, несмотря на жару, которая установилась в Тюмени больше недели назад", - сообщает источник издания.

В соцсетях волонтеры также указывают, что неоднократно прочесывали это место. Интернет-пользователи выдвигают версию, что тело подкинули. Также по неофициальной информации из соцсетей - якобы ранее очевидцы заметили человека с черными мешками недалеко от места, где было найден труп девочки.

Сейчас продолжается поиск улик. На место приехали водолазы – они готовятся проверить озеро, а также силы МЧС.

Кроме того, жители Тюмени требуют смертной казни для педофилов. В тюменских группах социальной сети "ВКонтакте" интернет-пользователи призывают властей отменить мораторий на смертную казнь.

Напомним, смертная казнь в России не применяется с 1997 г. Годом ранее страну пригласили в Совет Европы, но с условием отмены высшей меры наказания. Последним казненным в России считается Сергей Головкин, убивший 11 мальчиков. Смертный приговор ему вынесли в 1994‑м, а расстреляли в 1996‑м.

Как сообщало Накануне.RU, девятилетняя Настя М. 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 в районе Лесобазы и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Допрошены родные и близкие Насти.

Позднее в этом же районе был задержан мужчина по подозрению в педофилии. Злоумышленник надругался над мальчиком 2011 года рождения. Свою вину подозреваемый признал.