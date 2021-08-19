19 Августа 2021
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Общество В России
автошкола вождение автодром (2008) | Фото: Накануне.ru

Патрушев заявил о необходимости усилить контроль за подготовкой водителей в автошколах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал усилить контроль за подготовкой водителей в автошколах.

"Статистика свидетельствует о том, что нужно больше внимания уделять профилактической работе с водителями, усилить контроль за их подготовкой в автошколах", - цитирует Патрушева ТАСС.

Он также обратил внимание на такие причины ДТП как пьянство за рулем и низкое качество дорожной сети.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Минпросвещения России совместно с МВД, Минтрансом и Минздравом собирается утвердить новые программы подготовки водителей по всем категориям. Предполагается, что в новых программах будут учтены "особенности управления транспортным средством с высокой степенью автоматизации".

В апреле этого года изменился формат аттестации кандидатов в водителей в ГИБДД, при этом число курсантов, сдающих экзамен с первого раза, сократилось вдвое.

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Теги: николай патрушев, автошкола, подготовка, водители, дтп



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