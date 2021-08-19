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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; трибуны (2013) | Фото: Накануне.RU

ХК "Автомобилист" не будет продавать абонементы на новый сезон

Хоккейный клуб "Автомобилист" не будет продавать абонементы на новый сезон КХЛ. Причиной стала ситуация с коронавирусом в регионе.

Как сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды, продажа абонементов на сезон 2021/22 не будет производиться до изменения действующих на данный момент требований Роспотребнадзора.

Владельцы абонементов сезона 2020/21, которые не обращались за возвратом стоимости двух матчей без зрителей, могут выбрать для себя одну из двух опций. Первый вариант - в приоритетном порядке получить пригласительный на один матч категории "Звезды" и на один матч категории "Все на хоккей!" в случае снятия ограничений по посещению игр. Также можно получить возврат средств за два матча указанных категорий.

фан-зона ХК Автомобилист(2020)|Фото: Накануне.RU

Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге "Автомобилист" начнет 3 сентября. В Екатеринбурге команда Билла Питерса встретится с магнитогорским "Металлургом".

Напомним, на этой неделе в Свердловской области был зафиксирован антирекорд по суточной заболеваемости с начала пандемии - 529 случаев. Сейчас заболеваемость ковидом в регионе медленно идет на спад.

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Теги: Автомобилист, абонементы, сезон



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