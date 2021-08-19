В Челябинске будут судить энергетика, обвиняемого в смерти ребенка от удара таком

В Челябинске будут судить энергетика агентства "Вертикаль", обвиняемого в причинении смерти по неосторожности 10-летнему мальчику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, тело ребенка с признаками поражения электрическим током обнаружили вечером 6 июня на территории одного из жилищных комплексов города. По версии следствия, ребенок соприкоснулся с торчащей из земли гофрированной трубой с оголенными жилами кабеля, находящимися под напряжением вблизи дома. В результате мальчик получил удар электрическим током.

Следствие считает, что обвиняемый не провел осмотр и ремонт оборудования, не выявил замечания и дефекты относящихся к вопросам безопасности обслуживания и угрожающие жизни и здоровью людей на данной территории.