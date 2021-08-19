Определен подрядчик для строительства мегашколы в Воронеже

В Воронеже в рамках нацпроекта "Образование" построят одну из самых больших школ в России - за парты в ней в одну смену сядут 2,8 тыс. детей. Под застройку на Московском проспекте выделен участок площадью более 21 тыс. кв. м, а площадь самой школы планируется втрое больше - почти 60 тыс. "квадратов". Федеральный бюджет оказывает софинансирование этому проекту, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

На сегодня определен подрядчик, который возьмет на себя реализацию такого сложного задания - конкурс выиграла заявка на 3,53 миллиарда от ООО "Стройинжиниринг". Компания ранее реализовывала проект Стрелицкой школы в Семилукском районе и справилась с ним достойно. Контракт планируется подписать до начала нового учебного года.

По словам губернатора Александра Гусева, проект кампуса в масштабах России не имеет аналогов - огромная площадь школы и количество будущих учеников, требования к созданию безбарьерной среды, возведение отдельных школьных блоков, создание уникальных условий для развития творческого и спортивного потенциала детей. К качеству и срокам строительства, по словам главы региона, будет привлечено самое пристальное внимание.

Ранее, объезжая воронежские стройки, ведущиеся в рамках национальных проектов, губернатор подчеркнул, что сроки работ нужно держать под жестким контролем. Он потребовал, чтобы на каждом объекте был составлен график с подробным расписанием работы, а также присутствие ответственного сотрудника департамента строительной политики или дирекции капстроительства.

Мегашкола будет составлена из отдельных учебных блоков по направлениям: искусство, наука, общество, спорт, техника и IT,- в которых разместят 110 классов, укомплектованных современным оборудованием и необходимой инфраструктурой. Школьники смогут посещать художественную мастерскую, выпускать телепередачи, заниматься хореографией, спортивными играми, работать в планетарии и астрономической башне, выращивать овощи в теплицах и наблюдать за рыбами в водоеме - проект воронежской школы уникален для России. На территории разместятся дорожки для бега, треки для скейтов и роликов, квадрокоптерная посадочная площадка.

Национальный проект "Образование" реализует цель, обозначенную президентом России Владимиром Путиным по обеспечению возможности самореализации и развития талантов подрастающего поколения. В рамках этого проекта до 2024 года будут созданы более миллиона новых мест в школах, 80% детей от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительным образованием. В 29,5 тыс. школ будет обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды, к которой будут подключены более 620 тысяч педагогов. Реализующийся как часть нацпроекта федеральный проект "Современная школа" работает на получение детьми качественного образования. На этот проект из федерального бюджета выделено 522 миллиарда рублей, 502 из них уже направлены в регионы.