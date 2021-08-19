19 Августа 2021
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тольятти, указатель, стелла, автоваз, лада (2018) | Фото:Накануне.RU

"АвтоВАЗ" приостановит работу на неделю из-за проблем с поставками иностранной электроники

"АвтоВАЗ" приостановит работу всех трех линий с 23 августа из-за проблем с поставками электроники Bosсh. Простой продлится минимум неделю, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

"АвтоВАЗ" вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели", — говорится в сообщении.

Третий и пятый день простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные два рабочих дня оплатят в размере 2/3 от средней заработной платы.

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Теги: автоваз, простой, электроника, поставки



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