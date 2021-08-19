В СКР подтвердили, что найденное в Тюмени тело может принадлежать пропавшей девочке

В следственном комитете России подтвердили информацию о том, что найденное в районе Лесобазы, на ул. Дамбовская тело может принадлежать девятилетней девочке Насти М., пропавшей 30 июня, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обнаруженное в Тюмени тело ребенка предположительно принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей", - сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее сообщалось, что расчлененное тело девочки было помещено в мешок, который нашли в камышах недалеко от АЗС.

Напомним, девочка 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 в районе Лесобазы и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Допрошены родные и близкие Насти.

Позднее в этом же районе был задержан мужчина по подозрению в педофилии. Злоумышленник надругался над мальчиком 2011 года рождения. Свою вину подозреваемый признал.