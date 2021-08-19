Доля компаний-"зомби" в российской промышленности составляет 10-15%, - ВШЭ
Специалисты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) подсчитали, какое количество промышленных предприятий в России являются неэффективными.
К категории компаний-"зомби" отнесли убыточные, предприятия, находящиеся на грани банкротства и выпускающие неконкурентную на своем рынке продукцию.
Доля таких организаций в отечественной промышленности составляет 10–15%, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные исследования.
В обрабатывающей промышленности этот показатель равен 15%, в строительстве и торговле держится на уровне 17-18%.
Представитель Минпромторга РФ посчитал объективной оценку экспертов. По его словам, речь идет о закрытых объектах, которые дороже ликвидировать, чем сохранять как юридическое лицо и имущественный комплекс.
Расчеты ВШЭ базируются на результатах опросов руководителей около 4 тысяч крупных и средних промышленных предприятий из 82 субъектов.