Уволен начальник управления ГИБДД по Тюменской области, которому вменили получение взятки

В Тюменской области уволен теперь уже экс-глава регионального управления ГИБДД Александр Селюнин, которому вменяют получение взяток, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информацию об этом агентству подтвердили в региональном УМВД.

Напомним, по версии следствия, в августе-октябре 2020 г. будущие водители, желающие получить права без сдачи экзаменов, обращались к посреднику. Он, получив деньги, потом приходил к начальнику управления ГИБДД. Оба арестованы