19 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Антон Глумов (2021) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

Уральские вузы ожидают увеличения количества студентов из Афганистана

В связи с недавними событиями в Афганистане, где к власти пришла группировка "Талибан" (*организация признана в России террористической и запрещена), в ближайшее время в уральских вузах можно ожидать притока афганской молодежи. Об этом Накануне.RU рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ Антон Глумов. При этом, по его словам, беженцы до Урала, скорее всего, не доберутся.

Антон Глумов(2021)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

"Получение высшего образования в России – это одна из возможностей легального присутствия в России. А уже в ходе обучения можно будет понять, с какими планами и мыслями эти люди приехали. Политические риски здесь минимальны", - заявил Глумов.

Он также отметил, что российские дипломаты на протяжении семи лет вели диалог с талибами*. Об этом ранее рассказывал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Таким образом, Россия была готова к сегодняшним реалиям, хотя и не ожидала такой высокой скорости протекания событий. На фоне ряда примирительных заявлений официальных лиц со стороны России и "новых официальных лиц" Афганистана, а также недавних учений российских, таджикских и узбекских военных, сложно понять, будет ли РФ для талибов* врагом. Именно поэтому Россия и "надеется на лучшее, одновременно готовясь к худшему".

"Идеологией движения "Талибан" всегда была борьба с неким врагом. Пока непонятно, кто сейчас будет этим врагом? В моем понимании, сейчас Афганистан находится на развилке – адекватное государственное строительство или создание террористического государства по аналогии с запрещенным в России ИГИЛ для дальнейшей дестабилизации ситуации. Задача российской дипломатии совместно с нашими военными – помочь талибам принять правильное решение", - пояснил эксперт.

По его словам, уже в ближайшее месяцы в Афганистане начнется формирование новой системы политической власти. Тогда и станет понятно, как именно "Талибан"* будет выстраивать диалог с населением и внешним миром. Глумов отметил, что для "легализации" власти, талибам* придется добиться признания международного сообщества, и уже сейчас они заявляют о своей готовности к переговорам.

"Каким бы ты ни был отчаянным революционером или террористом, когда ты пришел к власти, у тебя уже другая задача – наведение порядка и обеспечение бесперебойного функционирования государства. И поэтому талибам* придется договариваться с внешним миром и со своим народом. Силой людей в стране не удержишь. И об их готовности к переговорам свидетельствуют призывы к сохранению спокойствия. Соответственно, говорить о последствиях можно будет после того, как мы увидим первые шаги талибов* в статусе официальных властей Афганистана", - пояснил Глумов.

Талибы внутри президентского дворца в Кабуле(2021)|Фото: Al Jazeera

Напомним, что в УрГЭУ не числятся студенты из Афганистана, потому и о мерах поддержки говорить не приходится. Ранее УрФУ сообщал, что потратит 500 тыс. руб. на поддержку своих афганских студентов. Помимо единовременной выплаты и проживания в общежитиях вуза, университет также предоставит обучающимся правовую и психологическую помощь.

Представитель движения "Талибан"* заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы.17 августа политическое руководство "Талибана"* дало первую пресс-конференцию после перехода под его контроль всей территории страны. Талибы заверили граждан в безопасности, однако уже на следующий день открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана.

Позже Россия заявила, что в 20-х числах августа собирается направить в Кабул эвакуационный спецборт для вывоза части сотрудников посольства и граждан РФ. Президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из захваченной талибами страны, пообещал народу вернуться в ближайшем будущем.

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Теги: УрГЭУ, Афганистан, студенты, уральские вузы, талибы



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