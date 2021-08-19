19 Августа 2021
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Политика За рубежом Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Байден и Зеленский встретятся 31 августа

Вашингтон и Киев наконец-то согласовали встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена. В соответствии с приглашением американского президента, визит его украинского коллеги в США состоится летом – 31 августа.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, встреча отложена на столь поздний срок из-за "расширения элементов программы визита".

Предполагается, что Зеленский и Байден пообщаются с глазу на глаз и в расширенном формате. Также президент Украины собирается посетить Калифорнию.

Ранее стало известно, что ни Джо Байден, ни Камала Харрис (вице-президент США) не приедут на саммит "Крымская платформа", который Зеленский собирает в Киеве в конце августа. Среди приглашенных есть Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа, президенты Латвии и Эстонии Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд, а также президент Словакии Зузана Чапутова. Подтверждение своего участия пока не прислал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Теги: джо байден, владимир зеленский, переговоры, калифорния



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