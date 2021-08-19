19 Августа 2021
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Экономика Челябинская область
добыча медных руд, РМК, (2021) | Фото: РМК

Правительства России и Казахстана договорились о разработке Тарутинского месторождения меди

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Казахстан подписали Соглашение об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на приграничной территории при добыче медных руд на Тарутинском месторождении в Челябинской области. Документ был подписан в ходе визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Республику Казахстан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, Тарутинский участок медных руд находится на территории Чесменского района. Восточная граница участка проходит вдоль государственной границы с Казахстаном. Лицензией на разработку владеет ООО "Восточный базис" (входит в состав Группы "Русская медная компания"). Общая площадь лицензионного участка составляет 1,81 км2. Утверждённые балансовые запасы руды составляют 4,583 млн тонн, запасы меди - 63,7 тыс. тонн.

"Разработка Тарутинского месторождения даст дополнительные налоговые поступления в бюджет региона на сумму 2,4 млрд руб. Это соглашение расширяет и межрегиональное сотрудничество России и Казахстана. В частности, будет проводиться геологическое изучение участка недр, разведка полезных ископаемых. В рамках программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" мы уделяем особое внимание увеличению объемов геологорадведки - что также является для нас приоритетом в работе", - рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

добыча медных руд, РМК,(2021)|Фото: РМК

Тарутинское месторождение планируется разрабатывать открытым способом производительностью 750 тыс. тонн руды в год в течение 9,5 лет. Добытая руда будет доставляться автотранспортом для переработки на обогатительную фабрику АО "Михеевский ГОК". В рамках реализации проекта будет создано 350 новых рабочих мест.

"Освоение Тарутинского месторождения - уже второй инвестиционный проект, который реализует РМК в рамках соглашений о приграничном сотрудничестве между Россией и Казахстаном. Опыт показал, что такой формат взаимодействия эффективен и несёт пользу экономикам наших государств. Подписание соглашения позволит РМК реализовать проект, который придаст дополнительный импульс развитию Челябинской области. В строительство рудника и объектов инфраструктуры на Тарутинском месторождении РМК инвестирует 1,2 млрд рублей", - отметил президент РМК Всеволод Левин.

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Теги: месторождение меди, медь, РМК,



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