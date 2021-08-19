19 Августа 2021
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Настя М, пропажа, девочка, поиски, полицейские, оцепление (2021) | Фото: t.me/tyumen1

Убили и расчленили: в Тюмени найдено тело пропавшей 9-летней девочки

Сегодня днем сотрудники полиции оцепили участок в районе Лесобазы, на ул. Дамбовская. По информации telegram-канала "Тюмень №1", было найдено тело девятилетней девочки Насти М., пропавшей 30 июня, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сообщается, что расчлененное тело девочки было помещено в мешок, который нашли в камышах недалеко от АЗС.

Официальных комментариев, подтверждающих эту информацию, от правоохранителей в настоящий момент нет.

Настя М, пропажа, девочка, поиски, полицейские, оцепление(2021)|Фото: t.me/tyumen1

Напомним, девочка 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 в районе Лесобазы и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Допрошены родные и близкие Насти.

Позднее в этом же районе был задержан мужчина по подозрению в педофилии. Злоумышленник надругался над мальчиком 2011 года рождения. Свою вину подозреваемый признал.

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Теги: Настя М, пропажа, девочка, поиски, полицейские, оцепление, тело



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Развитие сюжета:

Ранее 19.08.2021 11:31 Мск В СКР подтвердили, что найденное в Тюмени тело может принадлежать пропавшей девочке

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