Убили и расчленили: в Тюмени найдено тело пропавшей 9-летней девочки

Сегодня днем сотрудники полиции оцепили участок в районе Лесобазы, на ул. Дамбовская. По информации telegram-канала "Тюмень №1", было найдено тело девятилетней девочки Насти М., пропавшей 30 июня, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что расчлененное тело девочки было помещено в мешок, который нашли в камышах недалеко от АЗС.

Официальных комментариев, подтверждающих эту информацию, от правоохранителей в настоящий момент нет.

Напомним, девочка 30 июня ушла из дома по ул. Судостроителей, 38 в районе Лесобазы и не вернулась. СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". По поручению Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР. Допрошены родные и близкие Насти.

Позднее в этом же районе был задержан мужчина по подозрению в педофилии. Злоумышленник надругался над мальчиком 2011 года рождения. Свою вину подозреваемый признал.