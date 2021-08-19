Футболист сборной Афганистана погиб в отсеке шасси американского самолета

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке покинуть страну, схватившись за шасси самолета C-17A. Об этом в Twitter сообщил журналист Бабак Тагваее.

По его словам, части тела спортсмена были обнаружены в отсеке шасси.

По последним данным, в аэропорту Кабула пострадали не менее 17 человек. При этом люди продолжают прибывать туда, пытаясь выбраться из страны.

Ранее сообщалось, что члены экипажа американского военного транспортника C-17, эвакуировавшие из Кабула беженцев, сильно переживали из-за смерти нескольких человек, пытавшихся улететь на шасси и обтекателях. После возвращения на базу им потребовалась помощь психологов и священников.