19 Августа 2021
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Люди, покидающие Афганистан (2021) | Фото: Telegram / Mash

Футболист сборной Афганистана погиб в отсеке шасси американского самолета

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке покинуть страну, схватившись за шасси самолета C-17A. Об этом в Twitter сообщил журналист Бабак Тагваее.

По его словам, части тела спортсмена были обнаружены в отсеке шасси.

По последним данным, в аэропорту Кабула пострадали не менее 17 человек. При этом люди продолжают прибывать туда, пытаясь выбраться из страны.

Ранее сообщалось, что члены экипажа американского военного транспортника C-17, эвакуировавшие из Кабула беженцев, сильно переживали из-за смерти нескольких человек, пытавшихся улететь на шасси и обтекателях. После возвращения на базу им потребовалась помощь психологов и священников.

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Теги: Афганистан, шасси самолета, Заки Анвари



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