19 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Средства индивидуальной защиты (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд Святой Екатерины направил в свердловские больницы средства защиты на 40 млн рублей

Больницы Екатеринбурга и Свердловской области получили около двух тонн антисептических растворов для личного пользования и обработки помещений, а также более полумиллиона пар перчаток, защитных одноразовых комбинезонов и респираторов.

Средства на поддержку системы здравоохранения выделили учредители Фонда святой Екатерины - генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец группы компаний "Сима-ленд" Андрей Симановский. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, общая стоимость закупки составила 40 млн рублей, партия была распределена среди 18 медучреждений.

"Учредители Фонда святой Екатерины продолжает реализовывать программу по поддержке медицинских учреждений города и области. За последние дни в больницы было отгружено около двух тонн дезинфицирующих средств и более полумиллиона пар перчаток. Кроме того, переданы защитные одноразовые комбинезоны и респираторы. Благодаря тесному взаимодействию с Министерством здравоохранения Свердловской области точно знаем, что вся наша помощь доходит до адресатов", - рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Средства индивидуальной защиты(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

Такая помощь в период режима повышенной эпидемиологической опасности позволяет больницам улучшать защищенность сотрудников, а значит, и обеспечить оказание качественной и своевременной медицинской помощи для пациентов.

"Трудно переоценить то, что Фонд святой Екатерины сделал для нас с начала пандемии, все мы находимся в напряженном режиме - и медики, и пациенты. Спрос на средства индивидуальной защиты вырос в разы, поэтому помощь была оказана колоссальная. Мы не закрывали свои двери ни на один день, в том числе и благодаря помощи учредителей Фонда", - отметила главная медицинская сестра Свердловского областного онкологического диспансера Анна Салоутина.

Помощь пришла и в Уральский институт охраны материнства и младенчества, который в третий раз за полтора года переведен на лечение пациенток с COVID-19. При этом акушерский корпус продолжает плановую работу с мамами и детьми группы высокого риска из всех регионов России.

Средства индивидуальной защиты(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Когда нам в третий раз объявили, что мы должны перепрофилироваться, я понимала, что одним нам не справиться. Мы обратились в Фонд святой Екатерины, где в течение двух дней решили наш вопрос. За это время мы приняли 112 женщин, провели полтора десятков родов в "красной зоне". Все доктора живы и здоровы и продолжают работать", - рассказала директор ФГБУ "НИИ ОММ" Галина Мальгина.

Напомним, что с весны 2020 года учредители Фонда святой Екатерины выделили более 1,8 млрд рублей на поддержку врачей и больниц Свердловской области.

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Теги: Фонд святой Екатерины, больницы, средства, помощь



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