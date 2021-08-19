Югорчанин обвинил полицейского в побоях, которых не было

В Югре ушло в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Покачи. Его обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса: заведомо ложный донос, незаконное проникновение в жилище и причинение легкого вреда здоровью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Решив отомстить полицейским за привлечение к административной ответственности, 9 апреля 2021 г. югорчанин обратился в правоохранительные органы и сообщил, будто бы участковый уполномоченный избил его и якобы сломал ему ногу. По результатам проверки было установлено, что травму житель Покачи получил за несколько часов до того, как его доставили в отдел полиции и поместили в камеру для административно-задержанных. И такой перелом при избиении мужчина получить не мог.

Помимо прочего, 20 мая 2021 года обвиняемый, будучи пьяным, избил свою знакомую проник к ней в квартиру, а еще через два дня, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов металлической ортопедической тростью по лицу еще одному своему знакомому

Следователи также отмечают, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности и половой неприкосновенности.