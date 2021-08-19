ФАС отменила три аукциона на содержание дорог в Челябинской области на 14,8 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба отменила три аукциона на содержание дорог в Челябинской области с начальной стоимостью контрактов свыше 14,8 млрд рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о трех аукционах на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Челябинской области на 2022-2024 год. Общая начальная цена закупок – 14,8 млрд рублей. Итоги аукционов должны были подвести 31 августа, но они были приостановлены из-за жалоб. ФАС признала жалобы обоснованными.

"ФАС выдала предписания заказчику и его уполномоченному учреждению отменить закупки и разделить их на более мелкие лоты. Данное решение было ожидаемым. Теперь заказчику необходимо разделить все крупные лоты на содержание дорог в регионе, желательно - по муниципальным районам и городским округам (с суммой по одному лоту примерно от 200 до 300 млн рублей, что будет способствовать развитию конкуренции)", - сообщил председатель правления РОО ОО "СТОПкартель" Александр Кулаков.