"Единая Россия" хочет запретить въезд в Россию для "русофобов"

"Единая Россия" подготовила законопроект, запрещающий въезд "русофобам" в страну, сообщает официальный Telegram-канал партии.

Законопроект предусматривает запрет на въезд для иностранцев или лиц без гражданства, если они:

- возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку;

- оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества;

- распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику);

- отрицают факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.

В партии не сообщают, кто будет устанавливать факты всех этих нарушений в отношении иностранных граждан: российские или иностранные суды, Роскомнадзор, Минюст или другие органы. Но при этом в "ЕР" хотят, чтобы государства, откуда в Россию хочет попасть "русофоб", тоже давали правовую оценку его высказываний и действий.

"Запрет на въезд – не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит", - отметил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.