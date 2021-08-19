Центр Гамалеи модифицировал "Спутник V" под штамм "дельта"

В центре им.Гамалеи Минздрава России разработали вариант вакцины от коронавируса "Спутник V", который модифицирован специально под штамм "Дельта".

"В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", — сообщил "Интерфаксу" глава учреждения академик РАН Александр Гинцбург.

Однако, отметил он, еще рано говорить о степени эффективности такой вакцины.

Напомним, британские ученые пришли к выводу, что для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса могут понадобиться новые вакцины. Специалисты, проведя исследование, пришли к выводу, что эффективность прививок против заражения упала до 49%, против развития симптомов — до 59%.