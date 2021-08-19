С июля самозанятые ямальцы получили свыше 1 миллиона рублей в качестве финподдержки

13 самозанятых жителя Ямала получили свыше 1 млн руб. в качестве финансовой поддержки по программе легализации предпринимательской деятельности – "Малое среднее предпринимательство". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и региона, каждый из них получил до 100 тыс. руб., которые может потратить на покупку и доставку оборудования и мебели для обустройства рабочего места, рекламу, а также оплату обучения по программам повышения навыков самозанятого.

“В июле мы заключили соглашения с муниципальными образованиями округа о софинансировании мероприятий для поддержки ямальцев на этапе регистрации в качестве самозанятых. Уверен, что эта мера станет дополнительной мотивацией для тех, кто еще сомневается в преимуществах спецрежима “Налог на профессиональный доход”. На Ямале создаются лучшие условия для того, чтобы работать и получать доход легально”,- рассказал исполняющий обязанности директора окружного департамента экономики Валерий Миронов.

Сегодня на Ямале зарегистрировано 6,5 тыс. самозанятых, а заявочная кампания продолжает работать в Надымском, Приуральском, Ямальском и Шурышкарском районах, а также в городах Губкинский, Муравленко и Новый Уренгой.

Воспользоваться мерой поддержки могут только нетрудоустроенные ямальцы, оказывающие платные услуги или продающие продукцию собственного производства. При этом они не должны быть зарегистрированы в качестве предпринимателей. Гражданам необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход в ходе мероприятий по легализации самозанятых граждан. После этого нужно подать заявление на получение денежных средств. Подробную консультацию и помощь на каждом этапе оказывают сотрудники администрации в каждом муниципальном образовании региона.