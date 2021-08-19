Полный курс вакцинации от коронавируса защищает от тяжелого течения болезни на 81%

19 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Санкт-Петербург
&quot;Скорая помощь&quot;, реанимобиль (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Полный курс вакцинации от коронавируса защищает от тяжелого течения болезни на 81%

Российские ученые провели исследование эффективности вакцины от коронавируса в качестве защиты от тяжелого течения болезни. В третью волную эпидемии (июль – август) они наблюдали за больными в Санкт-Петербурге.

Выяснилось, что полный курс вакцинации на 81% защищает от тяжелого течения болезни (госпитализации, значительного поражения легких и т.д.). Если пациент успевал получить только одну дозу вакцины, то уровень защищенности от тяжелого течения болезни составлял только 31%, пишет РБК.

В работе приняли участие исследователи из Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и других научных учреждений.

Авторы не уточняли у участников исследования, какой именно вакциной они привились. При этом из официальных источников известно, что к началу августа 96% привитых в северной столицы получили "Спутник V", так что ученые считают, что исследовали они воздействие именно этой вакцины.

Машина реанимации у ГКБ №40(2020)|Фото: Накануне.RU

Практически все пациенты, которые закончили полный курс вакцинации, лечились дома (1274 человека), и только 17 были направлены в больницу.

Полностью вакцинированные женщины оказались чуть лучше защищены от тяжелого течения, чем мужчины: у женщин эффективность вакцины в этом отношении составляет 84%, у мужчин — 76%.

Эффективность вакцины против тяжелого течения COVID-19 составляет 81%, то есть шансы тяжело заболеть после полного курса вакцинации снижаются в пять раз. При этом одна доза защищает от госпитализации только на 35%, то есть ее недостаточно для оптимальной защиты.

Кроме того, авторы обратили внимание, что чем старше невакцинированный пациент, тем выше вероятность его госпитализации, в то время как у вакцинированных пациентов такая вероятность была минимальна для всех возрастов, и пожилые люди не стали исключением. Таким образом, вакцинация — эффективный способ защиты пожилых людей, которые наиболее уязвимы к заболеванию COVID-19, говорится в исследовании.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: вакцинация, тяжелое течение болезни, коронавирус, одна доза, госпитализация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети