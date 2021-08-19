Полный курс вакцинации от коронавируса защищает от тяжелого течения болезни на 81%

Российские ученые провели исследование эффективности вакцины от коронавируса в качестве защиты от тяжелого течения болезни. В третью волную эпидемии (июль – август) они наблюдали за больными в Санкт-Петербурге.

Выяснилось, что полный курс вакцинации на 81% защищает от тяжелого течения болезни (госпитализации, значительного поражения легких и т.д.). Если пациент успевал получить только одну дозу вакцины, то уровень защищенности от тяжелого течения болезни составлял только 31%, пишет РБК.

В работе приняли участие исследователи из Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и других научных учреждений.

Авторы не уточняли у участников исследования, какой именно вакциной они привились. При этом из официальных источников известно, что к началу августа 96% привитых в северной столицы получили "Спутник V", так что ученые считают, что исследовали они воздействие именно этой вакцины.

Практически все пациенты, которые закончили полный курс вакцинации, лечились дома (1274 человека), и только 17 были направлены в больницу.

Полностью вакцинированные женщины оказались чуть лучше защищены от тяжелого течения, чем мужчины: у женщин эффективность вакцины в этом отношении составляет 84%, у мужчин — 76%.

Эффективность вакцины против тяжелого течения COVID-19 составляет 81%, то есть шансы тяжело заболеть после полного курса вакцинации снижаются в пять раз. При этом одна доза защищает от госпитализации только на 35%, то есть ее недостаточно для оптимальной защиты.

Кроме того, авторы обратили внимание, что чем старше невакцинированный пациент, тем выше вероятность его госпитализации, в то время как у вакцинированных пациентов такая вероятность была минимальна для всех возрастов, и пожилые люди не стали исключением. Таким образом, вакцинация — эффективный способ защиты пожилых людей, которые наиболее уязвимы к заболеванию COVID-19, говорится в исследовании.