19 Августа 2021
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Общество Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Житель Нижнего Тагила отправится в тюрьму за убийство годовалого сына

Суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила, который нанес смертельные травмы своему годовалому сыну. Ближайшие несколько лет мужчина проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, трагедия произошла вечером 20 августа прошлого года: тагильчанин, находясь у себя в квартире наедине со своим сыном 2019 года рождения, нанес ему не менее 17 ударов руками по голове, груди, животу, шее и конечностям. От полученных травм несчастный ребенок скончался в тот же день.

Сегодня, спустя год после случившегося, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес свой приговор. Детоубийца получил девять лет лишения свободы.

Отбывать назначенный срок уралец будет в исправительной колонии строгого режима.

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Теги: ребенок, убийство, приговор, Нижний Тагил



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