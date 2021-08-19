Житель Нижнего Тагила отправится в тюрьму за убийство годовалого сына

Суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила, который нанес смертельные травмы своему годовалому сыну. Ближайшие несколько лет мужчина проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, трагедия произошла вечером 20 августа прошлого года: тагильчанин, находясь у себя в квартире наедине со своим сыном 2019 года рождения, нанес ему не менее 17 ударов руками по голове, груди, животу, шее и конечностям. От полученных травм несчастный ребенок скончался в тот же день.

Сегодня, спустя год после случившегося, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес свой приговор. Детоубийца получил девять лет лишения свободы.

Отбывать назначенный срок уралец будет в исправительной колонии строгого режима.