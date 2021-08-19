19 Августа 2021
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Политика За рубежом
Аэропорт Кабула (2021) | Фото: Telegram / Mash

Россия направит эвакуационный спецрейс в Кабул

Россия в 20-х числах августа собирается направить в Кабул эвакуационный спецборт для вывоза части сотрудников посольства и граждан РФ. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов заявлял, что около 50 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой помочь уехать из Афганистана.

В Москву вывезут этнических афганцев — обладателей российского гражданства и разрешений на проживание.

Также будут эвакуированы несколько дипломатов. Речь идет о тех, кто отправляется в отпуска или едет на родину по завершении командировки.

Напомним, 17 августа движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) объявило о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта Кабула. 16 августа вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула из-за толп людей на взлетной полосе.

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Теги: кабул, спецрейс, эвакуация



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