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Политика Свердловская область В России
Госдума (2018) | Фото: RT

Глава СР обратился в Генпрокуратуру из-за давления на свердловских однопартийцев со стороны чиновников

В связи с недавними событиями, председатель партии "Справедливая Россия – За правду", руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов написал обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить информацию о давлении на свердловских однопартийцев со стороны высокопоставленных чиновников из других партий.

Напомним, что сразу несколько кандидатов в депутаты в ЗакСО обратились к Миронову с жалобой на главу свердловского отделения партии Андрея Кузнецова, который включил в списки кандидатов Армена Карапетяна. Позже Кузнецов назвал действия однопартийцев частью предвыборной борьбы с "Единой Россией", чьи члены "в верхах" оказывали давление на депутатов СР, пытаясь таким образом убрать неугодных кандидатов.

"Ко мне как к председателю социалистической политической партии стали поступать жалобы от кандидатов в депутаты указанного регионального парламента с информацией о том, что должностные лица из аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области осуществляют давление на кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области от партии с целью склонить к подписанию против их воли обращения ко мне как к председателю партии", - заявил Миронов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СР, Миронов попросил генпрокурора не только рассмотреть возможность проведения проверки указанных сведений, но и взять под личный контроль ситуацию на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области.

Напомним, свердловское отделение партии "Единая Россия" ответило на заявление главы реготделения о давлении и предвыборной борьбе, отметив, что подобные заявления из штабов СР являются результатом непрозрачного подбора кандидатов.

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Теги: Миронов, генпрокуратура, СР, ЕР, давление



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