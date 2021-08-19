19 Августа 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2006) | Фото: industrial-decadence.tripod.com

Власти Перми в экстренном порядке решают проблему захоронений

Власти Перми решают вопрос нехватки городских кладбищ. Вопрос был рассмотрен на заседании комитета пермской гордумы по городскому хозяйству, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание комитета состоялось накануне. Исполняющий обязанности начальника департамента дорог и благоустройства Сергей Красильников представил депутатам план мероприятий по организации новых мест для захоронения умерших.

До конца года все захоронения производятся на кладбище "Заозерье" в Орджоникидзевском районе. На сегодняшний день резерв – 5000 мест. Также на кладбище "Северное" есть места для новых захоронений, в мусульманском квартале – 400 мест, в воинском – 60 мест, в почетном – 70 мест, детском – 250 мест, еврейском – более 100 мест, в квартале урновых захоронений – около 3,5 тысяч мест.

В настоящий момент многие жители краевой столицы высказывают парламентариям опасения в связи со строительством кладбища "Восточное". Жители города опасаются попадания трупных ядов в землю и питьевую воду.

Красильников, комментируя эти опасения, сообщил, что еще не установлена санитарно-защитная зона и не получено заключение санитарно-гигиенической экспертизы. Когда эта работа будет проведена - кладбище откроют. Ориентировочные сроки - декабрь текущего года. Однако, если геологические исследования покажут запрет на подземные захоронения, то захоронения в этом месте не будет.

"Тогда мы будем надеяться на "Березовую Рощу" в Кировском районе, и на крематорий", - сообщил Сергей Красильников.

Администрация рассматривала концессионные предложения по строительству крематория, но цена концессии была больше, чем потратил бы бюджет. В связи с чем планируется обследовать недостроенное здание крематория, чтобы получить заключения и понять, какие средства потребуются для возобновления строительства. В бюджете предусмотрены средства, чтобы в следующем году запустить одну основную и одну дополнительную печь крематория.

Напомним, городские власти пытаются построить крематорий на кладбище "Восточном" почти 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения. Добавим также, что ранее первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория. Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом".

Добавим, что за время пандемии выросло число умерших. По информации мэрии, по статистике до 2020 года количество захоронений в год составляло около 10 000 умерших, количество захоронений за 2020 год составило 12 625 умерших.

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Теги: кладбище восточное, крематорий, захоронение, нехватка мест



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