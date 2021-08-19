Шестуну отказали в возбуждении дела после заявления об избиении в тюремной больнице

Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту заявления осужденного за коррупцию экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна об избиении сотрудниками ФСИН в тюремной больнице в Торжке.

Как сообщает ТАСС, несмотря на отказ в возбуждении дела, по заявлению назначена дополнительная проверка.

Ранее адвокат Шестуна Алексей Барановский заявил, что 21 июня тот был избит в здании больницы ФСИН в Торжке на глазах у свидетелей.

В пресс-службе управления ФСИН по Тверской области опровергли эту информацию.

В декабре Подольский городской суд Московской области приговорил к 15 годам колонии строго режима бывшего главу Серпуховского района Подмосковья по делу о коррупции. Также судья назначил Шестуну штраф в размере 49 млн рублей. Он на восемь лет лишен права занимать должности на службе в органах власти.

В июле 2020 года Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции. Обвинение осталось прежним: ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки.

По версии следствия, в период с 2003 по 2018 год чиновник незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками он проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась по цене в десятки раз ниже рыночной.