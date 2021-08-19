ЦИК готов проверить, нет ли у Марии Бутиной иностранных активов

Центризбирком готов провести дополнительную проверку сведений о доходах и имуществе кандидата в депутаты Госдумы Марии Бутиной. Об этом РИА Новости заявил зампред комиссии Николай Булаев.

Впрочем, исходя из опыта дополнительной проверки Павла Грудинина, ЦИК проводить проверки не имеет полномочий – комиссия запрашивает проверку у Генпрокуратуры.

Хотя ситуация с Бутиной несколько отличается от грудининской: кировские коммунисты (Бутина баллотируется от "Единой России" в Кирове) просят проверить не только иностранные активы девушки, но и тот факт, что ее финансировал иностранец, возможно, связанный с работой американских силовых структур. Это уже может быть признаком физлица-иноагента, а иноагенты должны быть помечены в избирательных бюллетенях и агитационных материалах.

Примечательно, что сама Бутина в свое время выступала за ужесточение закона об иноагентах, пишет "Коммерсант".