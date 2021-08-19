Лесной пожар под Первоуральском тушат около 100 человек

На Среднем Урале продолжается тушение лесного пожара под Первоуральском. Ведутся работы по его локализации.

Напомним, информация о возгорании поступила днем 17 августа. Создавалась угроза распространения пожара на коллективный сад "Мирный" и санаторий-профилакторий "Озеро Глухое". В итоге последний пришлось срочно эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на месте работают силы Авиалесоохраны, МЧС России и пожарные-добровольцы из Первоуральска. Всего к ликвидации огня привлечены 97 человек и 20 единиц техники.

По данным ведомства, за прошедшие сутки площадь пожара не увеличилась. Вокруг сада и санатория-профилактория произведена опашка длиной около трех километров и шириной два метра. Тушение ведется с помощью ранцевых огнетушителей. Благодаря слаженным действиям всех участников тушения распространения огня не допущено.

"На месте пожара круглосуточно находятся посты для окарауливания территории. Мониторинг обстановки проводится при помощи беспилотной авиационной системы", - добавили в МЧС.

Напомним, накануне жители Екатеринбурга стали жаловаться на сильный запах гари по всему городу. На территории уральской столицы образовался смог, вызванный природным пожаром в районе Первоуральска. В МЧС заявляли, что предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет.