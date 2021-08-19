К депутату МГД ночью пришла полиция – по поводу утечки данных с сайтов Навального

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил, что к нему домой минувшей ночью приходила полиция – вероятно, по поводу утечки данных из баз, связанных с проектами Алексея Навального. По данным "ОВД-Инфо", полиция навестила более 200 человек по этому вопросу.

"Домой после встречи с кандидатами в ГосДуму пришёл поздно. И сразу в дверь постучали. Соседка сообщила, что заходила полиция и искала меня", - написал Тимонов в своем Telegram-канале.

Он обратился к начальнику ОВД "Преображенское" с просьбой не посылать полицейских ночью ходить по квартирам, потому что они тревожат соседей.

"У меня нет и не может быть претензий к Алексею Навальному: я не делал ему переводов и мои персональные данные не могли оказаться в украденной у него базе, похищением которой никто не занимается, равно как и отравлением Алексея. <…> Если б сотрудники МВД меньше времени теряли на бессмысленные визиты к оппонентам ЕР, у них было бы больше времени на работу в интересах граждан, которые платят им зарплату", - добавляет депутат.

"Кажется, я единственный депутат Мосгордумы, удостоившийся подобного визита! – иронизирует Тимонов. - Вспоминается, что и перед протестами 21 января предостережение во всей МГД принесли только мне. Посмотрел в зеркало… На Ленина, вроде, не похож… С чего такое особое внимание?!".