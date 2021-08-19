Байден допустил, что войска США могут остаться в Афганистане после 31 августа

Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США, при необходимости - даже после 31 августа, заявил глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу ABC.

По его словам, США будут стараться ускорить процесс вывоза своих подданных и успеть до запланированной даты.

Байден добавил, что американские власти также собираются эвакуировать из республики от 50 тысяч до 65 тысяч афганцев, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что США собираются увеличить поток эвакуируемых из Афганистана. Они собираются нарастить перевозки из аэропорта Кабула до 5-9 тыс. человек в день.

Ранее на пресс-конференции талибы (террористическая организация, запрещена в РФ) заявили, что не будут конфликтовать с оставшимися в стране американскими военными, не будут препятствовать эвакуации, но американцы должны полностью покинуть страну до 11 сентября.