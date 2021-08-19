На озере Тургояк запретили отдыхать с палатками из-за риска природных пожаров

В Миассе в связи с риском возникновения природных пожаров с 20 августа будет введен особый противопожарный режим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В связи с этим на озерах Тургояк и Инышко, а также лесах городского округа будут введены ограничения. В частности, временно будет запрещено разводить костры, в том числе в мангалах, и отдыхать с палатками.

Размещение и отдых будут возможны только на территориях баз отдыха.