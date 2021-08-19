19 Августа 2021
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Общество Свердловская область
ГБУЗ СО &quot;ГБ №1 Нижний Тагил&quot; (2021) | Фото: Алексей Балыбердин

Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру и Минздрав РФ из-за скандала в тагильской горбольнице №1

Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин написал обращение в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с просьбой урегулировать скандал в стенах ГБУЗ СО "ГБ №1 Нижний Тагил". Как написал депутат на своей странице в Facebook, после прихода на должность главврача Александра Павловских, из больницы начали массово увольняться врачи и медсестры, несогласные с новыми условиями работы и оплаты их труда.

Балыбердин также отметил, что ранее минздрав Свердловской области уже проводил проверку, заключив, что "ничего страшного не происходит". С этими выводами не согласились сами работники медучреждения, которые не забывают взывать о помощи и в социальных сетях.

"Ко мне поступило коллективное обращение с фактами, которые требуют проверки уже федерального министерства и Генпрокуратуры. Считаю крайне недопустимым в наше непростое время, когда идет ежедневный рост количества заболевших COVID-19 в области, чтобы из стационара, переоборудованного для лечения таких пациентов, массово увольнялись врачи. Очень надеюсь, что проверка принесет результат, нарушенные права медиков будут восстановлены и руководству ГБ №1 не придется доукомплектовывать штат персоналом из ближнего зарубежья", - заявил депутат.

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Теги: Балыбердин, ГБ №1, Нижний Тагил, главврач, проверка, увольнение медиков



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