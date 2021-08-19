19 Августа 2021
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База отдыха Радуга, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

Вблизи Нижневартовска появится экоэтнопарк

До конца октября на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Радуга", расположенного в окрестностях Нижневартовска, разобьют экоэтнопарк. Отдыхающие здесь вартовчане и гости города смогут поближе познакомиться с традициями и бытом коренных народов Севера, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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"В рамках регионального конкурса инициативных проектов наш город представил концепцию модернизации спортивно-оздоровительного комплекса "Радуга" и создания на его территории экоэтнопарка. Нижневартовск, став победителем, на эти цели из окружного бюджета получил субсидию в размере около 20 млн руб. – целевые деньги, которые мы направляем на создание целой инфраструктуры для качественного отдыха. Срок окончания работ – конец года, но мы надеемся завершить работы раньше", - сообщила заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светлана Селиванова.

На территории турбазы уже появилась современная детская площадка, установлен детский веревочный парк, ведутся работы по строительству этнодеревни. Её появление позволит организовывать полноценные экскурсии для всех желающих познакомиться с бытом, культурой и традициями коренных народов Севера. Чтобы условия были максимально приближены к естественным – привлечены партнеры из Лянтора (Сургутский район), являющиеся представителями КМНС. Напомним, что сейчас на территории "Радуги" действует музей некоммерческой семейной (родовой) Общины коренных малочисленных народов ханты "Хунзи". В перспективе гости смогут не только посещать выставки, но и изучать специально построенные лобазы, а зимой кататься на оленях.

База отдыха Радуга, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

База отдыха Радуга, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Темпы и качество выполнения работ оценил во время своего визита заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов. Он отметил важность идеи по созданию условий для отдыха вартовчан всех возрастов и возможности знакомства, а также изучения жителями и гостями Нижневартовска культуры и традиций коренных народов Севера.

"Важно знать историю своего края, его особенности. Этому вопросу всегда большое внимание уделяла и уделяет губернатор округа Наталья Комарова. Благодаря вашей работе появится ещё одна великолепная общественная зона. Всей семьей здесь можно будет отдохнуть. Все продумано. Нижневартовск идет по верному пути в этом отношении", - отметил Вадим Шувалов.

База отдыха Радуга, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

База отдыха Радуга, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Теги: Нижневартовск, экзоэтнопарк, база отдыха Радуга



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