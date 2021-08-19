19 Августа 2021
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Общество В России
Сергей Глазьев (2020) | Фото: МЭФ

Глазьев сообщил о возбуждении уголовного дела на автора фейка о люксовом автомобиле его жены

Экономист Сергей Глазьев сообщил, что установлена личность человека, запустившего в сети фейковую новость о поджоге автомобиля его жены.

Возмущение Глазьева вызвала даже не сама новость о поджоге, а стоимость приписанного его супруге автомобиля – Rolls-Royсе Cullinan стоимостью 31 млн руб.

Чиновник пообещал засудить СМИ, распространившие новость, а также пригрозил уголовным преследованием в рамках обновленного закона о клевете автору "утки".

"Установлена личность негодяя, запустившего ложь о сожжении несуществующей машины моей жены. Возбуждаем в отношении него уголовное дело. Заслуженное наказание понесут также все, кто распространял эту ложь в СМИ, а также сами эти источники дезинформации в соответствии с недавно принятыми дополнениями уголовного кодекса о наказании за клевету в СМИ", - написал Глазьев в своем Telegram-канале.

Он обещал рассказывать о ходе расследования дела.

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Теги: сергей глазьев, фейк, уголовное дело, поджог



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