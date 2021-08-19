Власти Северодвинска опровергли слухи об очередном скачке радиации

Власти Северодвинска опровергли информацию о скачке радиации в городе. Ранее об этом сообщили несколько пабликов в соцсетях.

Как сообщили в горадминистрации, радиационный фон в пределах нормы, максимальный уровень составляет 0,17 микрозивертов в час.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии аварийное реагирование соответствующих служб начинается при показаниях от 0,6 микрозивертов в час, пишет Regnum.

Напомним, 8 августа 2019 года в Нёнокса, который находится под Северодвинском, произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя при военных испытаниях на полигоне ВМФ, в результате пять человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

После ЧП датчики в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришел в норму - 0,3 микрозиверта в час.

Дополнительные исследования Росатома и МЧС показали, что регистрируемые уровни не представляли риска для здоровья населения, особых мер радиационной защиты не требовалось.