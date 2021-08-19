На Среднем Урале выросла заболеваемость ковидом среди детей до трех лет

В Свердловской области увеличилось число детей, заболевших коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на утреннем брифинге в четверг заявил вице-губернатор Павел Креков.

"Ковид сегодня "помолодел". Мы наблюдаем некоторый подъем заболеваемости среди детей в возрасте до трех лет. Он не принципиальный, но мы фиксируем, что это имеет место быть. Связано это, в первую очередь, с существованием так называемых "семейных очагов" - когда в семье заболевают все, в том числе и маленький ребенок", - рассказал вице-губернатор.

По его словам, прежде этот возраст был более устойчив к коронавирусу.

"Чем более молодой человек, и особенно дети - тем легче протекает болезнь. В большинстве случаев, применительно к школьникам, она проходит бессимптомно. Хотя отмечено несколько случаев достаточно серьезного течения болезни", - добавил Креков.

Напомним, сегодня стало известно, что у свердловчан, болевших ковидом в тяжелой форме, нет повторных случаев заболевания.