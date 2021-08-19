На Южном Урале СК завершил расследование уголовного дела против адвоката, обвиняемого в мошенничестве

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката одной из региональных адвокатских палат, обвиняемого в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, обвиняемый в марте получил от местного жителя 350 тыс. рублей за возврат вещественных доказательств по уголовному делу, расследуемому в органах внутренних дел. Адвокат знал, что таких полномочий у него нет, но похитил деньги.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.