8-летняя москвичка, сдавшая ЕГЭ, будет очно учиться на психфаке МГУ

8-летняя москвичка Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ, не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета МГУ. Но она все равно будет учиться в университете – на платной основе, ее отец уже подписал договор о зачислении ребенка, передает РИА Новости.

В МГУ ранее заявили о готовности принять Теплякову, если она справится со вступительными экзаменами. Девочка сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете университета.

Хотя девочка никогда не училась в школе – программу она осваивала дома с родителями, ее отец Евгений Тепляков считает, что ребенок сможет посещать занятия в МГУ очно.

"Она ничего особо не ожидает, она же никогда не училась в вузе. Она считает, что она сдала экзамены, поэтому она поступила в вуз. Я считаю, что она заслужила право учиться. Даже сам факт того, что она сдала экзамены - это фантастика", - отмечает Тепляков.