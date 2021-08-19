Лесные пожары больше не угрожают населенным пунктам Якутии

В Якутии не осталась населенных пунктов, которым угрожают лесные пожары, заявил глава республики Айсен Николаев.

По его словам, такая ситуация достигнута впервые за последние несколько месяцев. Николаев призвал сделать все, чтобы ликвидировать локализованные пожары.

Ситуация с лесными пожарами в Якутии улучшилась в том числе потому, что на части территории региона прошли дожди, передает Regnum. Несмотря на это, для тушения возгораний продолжают применять авиацию.

Накануне в МЧС заявили, что пожарным удалось кардинально переломить ситуацию с лесными пожарами в Якутии.