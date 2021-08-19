У свердловчан, болевших ковидом в тяжелой форме, нет повторных случаев заболевания

В Свердловской области нет ни одного человека, кто переболел бы коронавирусом более двух раз. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, в регионе не встречались случаи, когда кто-то заболел ковидом в третий раз.

"Да, встречаются эпизоды, когда люди болеют два раза. При этом медики отмечают, что у тех, кто болел коронавирусом в тяжелой форме, пока повторных случаев заболевания не обнаружено. То есть чем тяжелее протекает болезнь, тем более устойчивее впоследствии оказывается уровень антител", - сообщил вице-губернатор.

Он отметил, что те, кто болел легко, порой переносят болезнь повторно.

"Это значительно меньше половины. Но точных цифр я просто-напросто не знаю", - заключил Павел Креков.

Напомним, по официальным данным оперативного штаба, заболеваемость коронавирусом в регионе медленно пошла на спад.