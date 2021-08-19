Дворовую вакцинацию в Екатеринбурге прошли уже 5000 человек

17-18 августа "медицинская фракция" администрации Екатеринбурга привила от коронавируса еще 300 жителей Академического и Эльмаша посредством дворовой вакцинации. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат гордумы и основатель медфракции Алексей Вихарев.

Таким образом, всего за месяц во дворах собственных домов привилось почти 3 тыс. человек, а общее число вакцинируемых таким образом возросло до 5 тыс.

"Вакцинация во дворах продолжается. Правда не так быстро, как хотелось бы. 24 августа новая очередь плюс повторные прививки. Работаем для горожан вместе с врачами", - описал ход работы депутат.

Напомним, что "медицинская фракция" в Екатеринбурге организовала мобильные пункты вакцинации возле жилых домов в начале июня.