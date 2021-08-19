"Коммерсант": МВД предлагает еще больше упростить процедуру техосмотра

МВД России выдвинуло ряд новых предложений по упрощению техосмотра.

Министерство предлагает исключить из процедуры ТО проверку стеклоомывателей, уровня шума, замер загрязняющих веществ в выхлопе, наличие аптечки, огнетушителя, а также подтеков "рабочих жидкостей" из двигателя, мостов и коробки передач.

Разработанные предложения дополнят уже обнародованную МВД РФ идею об отмене обязательного ТО для легковых авто и мотоциклов, пишет "Коммерсант".

Тем временем, Министерство транспорта России планирует ужесточить некоторые правила прохождения технического осмотра. Изменения могут коснуться фотографирования машин.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.