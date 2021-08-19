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Спорт В бывшем СССР
(2006) | Фото

Тимановская: Белорусским спортсменам запретили выезд за рубеж

Спортсменам из Белоруссии запретили выезжать за границу на соревнования.

Как сообщили РБК покинувшие ранее страну легкоатлеты Кристина Тимановская и Андрей Кравченко, это относится и к тем, кто находится в отпусках.

По словам Тимановской, некоторые спортсмены пожаловались ей, что уже куплены билеты на соревнования на сумму до €1,5 тыс. и деньги им возвращать не будут.

Тем временем, серебряный призер Олимпиады 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко опубликовал переписку со скрытыми именами, в которой спортсменам сообщается о приказе министра спорта о запрете на выезд за рубеж на соревнования. Атлетам якобы угрожают увольнением.

Ранее белоруссией центр олимпийской подготовки уволил легкоатлетку Кристину Тимановскую. Спортсменка публично критиковала руководство белорусского спорта за допущенные, по ее мнению, промахи при подготовке к состязаниям.

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Теги: Тимановская, Олимпиада, Белоруссия



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