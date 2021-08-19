Минздрав Аргентины: комбинация "Спутник Лайт" и AstraZeneca показала мощный иммунный ответ

У привитых от коронавируса комбинацией вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca был зафиксирован мощный иммунный ответ против COVID-19, сообщила министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти со ссылкой на предварительные результаты испытаний, говорится в Twitter производителя препарата "Спутник V".