Минздрав Аргентины: комбинация "Спутник Лайт" и AstraZeneca показала мощный иммунный ответ
У привитых от коронавируса комбинацией вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca был зафиксирован мощный иммунный ответ против COVID-19, сообщила министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти со ссылкой на предварительные результаты испытаний, говорится в Twitter производителя препарата "Спутник V".
По словам министра, исследование проводится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Ранее РФПИ сообщил, что вакцина "Спутник Лайт" показывает высокие показатели безопасности в сочетании с препаратами Astrazeneca, Sinopharm и Moderna.