19 Августа 2021
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Спутник Лайт (2021) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Минздрав Аргентины: комбинация "Спутник Лайт" и AstraZeneca показала мощный иммунный ответ

У привитых от коронавируса комбинацией вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca был зафиксирован мощный иммунный ответ против COVID-19, сообщила министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти со ссылкой на предварительные результаты испытаний, говорится в Twitter производителя препарата "Спутник V".

По словам министра, исследование проводится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Ранее РФПИ сообщил, что вакцина "Спутник Лайт" показывает высокие показатели безопасности в сочетании с препаратами Astrazeneca, Sinopharm и Moderna.

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Теги: Спутник V, вакцина, коронавирус, AstraZeneca



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Ранее 30.07.2021 12:51 Мск РФПИ отчитался об испытаниях комбинации "Спутника V" и AstraZeneca


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