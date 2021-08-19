"Аэрофлот" временно отменил полеты в Бангкок

Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок с 21 августа до конца октября.

Об этом сообщило генконсульство России в Пхукете в своем Telegram-канале. Полеты временно отменены на фоне ограничений, которые действуют над воздушным пространством над Афганистаном, передает ТАСС.

Тем временем, власти Таиланда одобрили въезд в страну для туристов, привитых российской вакциной "Спутник V". В ближайшее время привитые россияне смогут въезжать в отдельные туристические районы королевства (т.н. "песочницы") при предъявлении сертификата вакцинации.